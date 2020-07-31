Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Аллы Пугачевой

Моложавая внешность Аллы Пугачевой — результат колоссальных финансовых вливаний. Об этом рассказала сайту KP.RU косметолог Марта Орлова.

За время пандемии 71-летняя Примадонна удивила поклонников очередным преображением. Народная артистка постройнела заметнее прежнего и похвасталась идеальным овалом лица. Интернет-пользователи заподозрили, что их любимица вновь обратилась к пластическим хирургам. Хотя несколько лет назад певица заверила, что больше не прибегнет к медицинским способам омоложения. Как призналась Пугачева, врачи отказывают ей из-за проблем с сердцем и диабета.

Косметолог частично подтвердила ее слова. По мнению Орловой, супруга Максима Галкина ныне борется с возрастом при помощи «уколов красоты».

«Алла Борисовна выглядит замечательно за счет многочисленных пластических операций, сделанных за жизнь. Это, в том числе, и подтяжка лица, и блефаропластика (пластика век). А в последние время певица, судя по всему, использует комбинацию филлеров и нитей для восстановления объема скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что знакомый Пугачевой резко отреагировал на слухи о ее разводе с Галкиным.