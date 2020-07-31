Генпрокуратура просит изъять у экс-главы управления ФТС имущество на 121 миллион

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Алиса Старжевская
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Проверка выявила несоответствие доходов Александра Кизлыка всему имуществу, приобретенного его семьей.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Генпрокуратура РФ предъявила иск к бывшему начальнику управления ФТС РФ Александру Кизлыку об обращении в доход государства имущества на более 121 миллион рублей.

Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, единственным источником дохода Кизлыка являлись его заработная плата и преподавательская деятельность.

Всего за 19 лет Кизлык и его супруга, которая в течение долгого периода не работает, задекларировали около 35 миллионов рублей. Наличных денег у них было обнаружено в три раза больше. Кроме этого, у супругов нашли два слитка золота и один слиток серебра, а также ювелирные изделия, элитные часы, ручки и иконы, обладающие большой культурной ценностью.

Генпрокуратура просит изъять у экс-главы управления ФТС имущество на 121 миллион

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После проведенной проверки было выявлено явное несоответствие доходов четы Кизлыков всему имуществу, которое находится в их распоряжении. Иск об изъятии имущества был передан в Мещанский районный суд города Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Швейцарии прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы ФИФА.

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