В Швейцарии прокуратура возбудила уголовное дело против главы ФИФА Инфантино

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Алина Потёмкина
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Судебное разбирательство ведется из-за крупного коррупционного скандала в Международной федерации футбола.

В Швейцарии прокуратура возбудила уголовное дело против главы ФИФА Инфантино

Фото: www.globallookpress.com © Jonathan Moscrop, via www.imago-

Прокуратура в Швейцарии инициировала возбуждение уголовного дела в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны.

Прокурор Стефан Келлер, назначенный на минувшей неделе, стал инициатором расследования. Кроме Инфантино по делу проходят бывший прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, подавший в отставку накануне, а также прокурор швейцарского кантона Вале Ринальдо Арнольд.

Причиной привлечения к ответственности Инфантино стало то, что в ходе расследования стало известно о тайных встречах главы ФИФА с экс-прокурором Лаубером, когда велось уголовное дело о коррупции в организации. Также в этих беседах принимал участие Арнольд.

Чиновники обвиняются в злоупотреблении полномочиями и препятствовании следствию. Свою вину они отрицают.

Джанни Инфантино был назначен на пост главы ФИФА в 2016 году после Йозефа Блаттера, который оказался замешан в крупнейшем в истории организации коррупционном скандале. Как писал ранее 5-tv.ru, летом 2019 года Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) до 2023 года.

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В Швейцарии прокуратура возбудила уголовное дело против главы ФИФА Инфантино

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