«Была жуткой хулиганкой»: Кудрявцева показала «пацанский» стиль из прошлого

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая для всех россиян является эталоном женственности и мягкости, показала совершенно другую сторону своей личности, резко контрастирующую с ее привычным образом.

В новой публикации своего Instagram-аккаунта Кудрявцева показала, как выглядела в 17 лет, когда, она, по ее словам, была «жуткой хулиганкой». Дело в том, что ее отец очень хотел мальчика, поэтому и пытался привить будущей звезде мужские замашки: водил ее на охоту, учил играть в шахматы, водить машину и уметь стоять за себя. Даже имя «Валерия» ее родитель избрал по своему вкусу, отказавшись от первоначального более женского «Настя», призналась знаменитость.

«Все детство я дралась, дралась с пацанами. В лагерях была председателем совета дружины, но в комсомол так и не приняли (не выучила устав)», — поделилась воспоминанием Кудрявцева.

Она добавила, что при взгляде на свое архивное фото, ей кажется, будто это совсем другой человек. Хотя, написала Кудрявцева, до сих пор мир мужчин кажется ей более интересным.

Instagram @leratv

Подписчики, среди которых оказалось немало звезд шоу-бизнеса, от души посмеялись над нетипичным девчачьим детством телеведущей. Многие остались в восторге от стильного looka Кудрявцевой.

«Семнадцать лет, а такой модный look — как будто из сегодняшнего дня»;

«Да вы такая же красотка, даже не изменились»;

«Хоккей, футбол, драки, рыбалка… нормальное такое девчачье детство», — пошутили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Google причислил Кудрявцеву и Гузееву к алкоголичкам.