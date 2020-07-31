Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве настоятеля монастыря

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Алиса Старжевская
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В 2016 году игумену Даниилу нанесли более 25 ножевых ранений, из-за чего он скончался.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве настоятеля монастыря

Фото: www.globallookpress.com © ALEXEY BYCHKOV

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в городе Переславль-Залесский игумена Даниила.

В соответствии с обвинительным заключением, бывший трутник вышеуказанного монастыря Александр Авдеев 7 июня 2016 года нанес игумену Даниилу более 25 ударов ножом в голову, шею и туловище, из-за чего настоятель скончался. После злоумышленник присвоил себе денежные средства из монастырской кассы и скрылся с места происшествия.

Генпрокуратура предъявила обвинение Авдееву по статьям «убийство» и «разбой» УК РФ.

На данный момент уголовное дело направлено в Ярославский областной суд для рассмотрения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у экс-главы управления ФТС РФ Александра Кизлыка имущество в размере 121 миллион рублей.

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