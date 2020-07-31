Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве настоятеля монастыря

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в городе Переславль-Залесский игумена Даниила.

В соответствии с обвинительным заключением, бывший трутник вышеуказанного монастыря Александр Авдеев 7 июня 2016 года нанес игумену Даниилу более 25 ударов ножом в голову, шею и туловище, из-за чего настоятель скончался. После злоумышленник присвоил себе денежные средства из монастырской кассы и скрылся с места происшествия.

Генпрокуратура предъявила обвинение Авдееву по статьям «убийство» и «разбой» УК РФ.

На данный момент уголовное дело направлено в Ярославский областной суд для рассмотрения.

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