Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве настоятеля монастыря
В 2016 году игумену Даниилу нанесли более 25 ножевых ранений, из-за чего он скончался.
Фото: www.globallookpress.com © ALEXEY BYCHKOV
В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в городе Переславль-Залесский игумена Даниила.
В соответствии с обвинительным заключением, бывший трутник вышеуказанного монастыря Александр Авдеев 7 июня 2016 года нанес игумену Даниилу более 25 ударов ножом в голову, шею и туловище, из-за чего настоятель скончался. После злоумышленник присвоил себе денежные средства из монастырской кассы и скрылся с места происшествия.
Генпрокуратура предъявила обвинение Авдееву по статьям «убийство» и «разбой» УК РФ.
На данный момент уголовное дело направлено в Ярославский областной суд для рассмотрения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у экс-главы управления ФТС РФ Александра Кизлыка имущество в размере 121 миллион рублей.
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