Пустилась во все тяжкие: Невестка Орбакайте переборщила с загаром

Невестка Кристины Орбакайте ни в чем себе не отказывает на отдыхе в Сочи. Судя по публикациям в Instagram, супруга Никиты Преснякова отправилась на южный российский курорт. Привычные заграничные побережья закрыты для российских туристов, поэтому туда потянулись все, кто соскучился по морям.

Оставшись без присмотра своего мужа — Никиты Преснякова, инстадива ни в чем себе не отказывает, и похоже во многом дает лишку. Об этом становится понятно из последних сторис в Instagram. В первый же день модель позволила себе сладости, не устояв перед призывными выкриками сочинских торгашей попробовать «пончики прекрасные и трубочки горячие».

Instagram @alenaakrasnova

И если в случае со сладостями медиаперсоне на выручку пришел спортивный зал, то с солнечными ожогами придется жить еще несколько дней и исключить прием солнечных ванн.

Известно, что на курорт Алена улетела с сестрой и маленьким племянником.

Ранее 5-tv сообщал, что Алена Краснова устроила эротическую фотосессию без бюстгальтера.