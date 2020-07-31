Пустилась во все тяжкие: Невестка Орбакайте переборщила с загаром

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Алиса Старжевская
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Алена Краснова, находясь в отпуске без второй половинки, стала позволять себе гораздо больше, чем следовало.

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Невестка Кристины Орбакайте ни в чем себе не отказывает на отдыхе в Сочи. Судя по публикациям в Instagram, супруга Никиты Преснякова отправилась на южный российский курорт. Привычные заграничные побережья закрыты для российских туристов, поэтому туда потянулись все, кто соскучился по морям.

Оставшись без присмотра своего мужа — Никиты Преснякова, инстадива ни в чем себе не отказывает, и похоже во многом дает лишку. Об этом становится понятно из последних сторис в Instagram. В первый же день модель позволила себе сладости, не устояв перед призывными выкриками сочинских торгашей попробовать «пончики прекрасные и трубочки горячие».

Instagram @alenaakrasnova

И если в случае со сладостями медиаперсоне на выручку пришел спортивный зал, то с солнечными ожогами придется жить еще несколько дней и исключить прием солнечных ванн.

Известно, что на курорт Алена улетела с сестрой и маленьким племянником. 

Ранее 5-tv сообщал, что Алена Краснова устроила эротическую фотосессию без бюстгальтера.

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