«Неземная красота»: Жена внука Пугачевой обнажилась прямо посреди поля — фото

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Карина Бернтгольц
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Модель Алена Краснова провела «горячую» фотосессию топлес. Формы красавицы лишь слегка прикрывало белое одеяло.

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никиты Преснякова продолжает очаровывать поклонников своей красотой. На этот раз Алена Краснова провела трендовую фотосессию в поле. Модель расстелила на траве белоснежное одеяло и начала позировать топлес, лежа на нем. «Аппетитные» формы светской львицы лишь слегка прикрывал букет сирени, который знаменитость держала возле груди, будто создавая некую интригу для тех, кто любуется ее телом.

Instagram @alenaakrasnova

Подписчики не могли скрыть восторга после просмотра летних кадров в Instagram Алены Красновой. Ее съемка получилась нежной, женственной, утонченной и в то же время невероятно «горячей» и загадочной. Жена Преснякова свела с ума фолловеров своей красотой. В комментариях они с трудом пытались подобрать самые яркие эпитеты для описания своих эмоций.

«Красавица!»

«Божечки!»

«Девушка неземной красоты!»

«Фотки прям классные, как и Алена!»

«Огонь!» — писали юзеры.

К слову, подобные съемки топлес в поле — не редкость среди современных девушек. В последнее время такие фотосессии создали едва ли не новый тренд, которому решили подчиниться многие модели и популярные блогеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена внука Пугачевой сбежала в ромашковые поля.

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