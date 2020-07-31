В Москве госпитализировали народную артистку РФ Екатерину Жемчужную. По предварительной информации, у артистки московского театра «Ромэн» возникли проблемы с давлением. Об этом стало известно 5-tv.ru. По данным источника 76-летняя артистка в течение пары дней жаловалась на плохое самочувствие. Обстоятельства выясняются.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области в семье артистов. После школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, однако через несколько месяцев забрала документы и ушла в театр «Ромэн». Училась в студии Юрия Любимова при театре, а затем в ГИТИСе на заочном отделении. Известна по фильмам «Карнавал», «Королева Марго», «Кармелита» и «Цыганское счастье». В 1999 году ей присвоили звание народной артистки России, отмечают «Дни.ру».