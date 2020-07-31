Видео: Главврач больницы оценила состояние пострадавших в смертельном ДТП в Крыму

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Алиса Старжевская
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После аварии в медучреждение Симферополя санавиацией доставили беременную женщину.

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Фото, видео: ГУ МЧС по Республике Крым, 5-tv.ru

Главный врач Белогорской центральной районной больницы Ольга Поклонская рассказала 5-tv.ru подробности госпитализации пострадавших в аварии.

По словам специалиста, пассажиры микроавтобуса начали поступать с раннего утра по очереди. Всего в Белогорскую больницу привезли четырех человек: одного в тяжелом состоянии, и трех в состоянии средней тяжести. Среди них находилась беременная 18-летняя девушка.

Сейчас она отправлена в одну из городских больниц, еще двое раненых готовятся к транспортировке.

«Больные поступали в разное время, начиная с шести часов утра, по очереди. Поступило четверо больных, один из них тяжелый, и три — средней тяжести и одна из них беременная женщина. На данный момент беременная женщина отправлена в шестую городскую больницу и готовится к транспортировке тяжелый больной и больной средней тяжести с переломом», — рассказала Поклонская.

Также главврач отметила, что детей среди прибывших в больницу нет, их отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Кроме того, после аварии в медучреждение Симферополя санавиацией доставили беременную женщину.

Смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в Крыму. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался во впереди идущий грузовик. В результате столкновения погибли водитель и восемь пассажиров, всего на борту находилось 18 человек. Оставшиеся девять доставлены в больницы полуострова с травмами разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказал о возбуждении двух уголовных дел в отношении водителя микроавтобуса.

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