Видео: В Берлине произошло вооруженное ограбление в торговом центре
ЧП в центре столицы Германии случилось в пятницу, 31 июля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Robert Schlesinger, Twitter @Faytuks, @DroidAlexandra
В Берлине произошло вооруженное ограбление в торговом центре. По предварительным данным, пострадали восемь человек. Вероятнее всего, было совершено нападение на инкассаторов. Обстоятельства уточняются.
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