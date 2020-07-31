Видео: В Берлине произошло вооруженное ограбление в торговом центре

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Алиса Маркова
Срочная новость 53

ЧП в центре столицы Германии случилось в пятницу, 31 июля.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Robert Schlesinger, Twitter @Faytuks, @DroidAlexandra

В Берлине произошло вооруженное ограбление в торговом центре. По предварительным данным, пострадали восемь человек. Вероятнее всего, было совершено нападение на инкассаторов. Обстоятельства уточняются.

Twitter @FWarweg

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