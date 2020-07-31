«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления
Эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко дал прогноз насчет ближайшего будущего национальной валюты РФ.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Курс доллара и евро по отношению к рублю продолжает расти, вновь достигнув рекордных показателей. Так, впервые с середины мая курс доллара составил 74,01 рубля за доллар, а курс евро вырос до 87,61 рубля за один евро, чего не было с конца марта. Экономист и эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко специально для 5-tv.ru прокомментировал ситуацию и дал прогноз на дальнейшее развитие ситуации.
Вячеслав полагает, что ситуация совершенно нормальна для августа, когда в период летних отпусков и до наступления подготовки к зиме стоимость нефти падает.
«В данном росте нет никакой аномалии, это связано с сезонным повышением рубля из-за коррекции нефти», — успокоил он и пообещал, что в скором времени все изменится к лучшему.
Так, рубль в основном привязан к нефтяным котировкам. Когда нефть начнет набирать в цене, рубль тоже начнет укрепляться за ее счет. А вот с курсами доллара и евро ситуация обстоит иначе — например, на фоне макроэкономической статистики курс евро к основным валютам падает, просто рубля это не коснулось.
Эксперту было сложно предсказать точную дату остановки движения иностранных валют, но он дал прогноз, когда это случится с наибольшей долей вероятности.
«Я убежден, что с началом отопительного сезона, который стартует в конце августа, рубль начнет укрепляться, — заявил Зайченко. — Европе надо выстраивать план, зима не за горами, на фоне этого будут расти фьючерсы на основные энергоресурсы».
А рост фьючерсов отразится на укреплении российской национальной валюты. И произойдет это примерно в 20-х числах августа.
5-tv.ru приводил прогноз Сбербанка на курс доллара на 2021–2022 годы.
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