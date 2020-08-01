«100% да» — подписчики обсуждают новый образ Виктории Бони

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Алиса Старжевская
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Накануне телеведущая заинтриговала заявлением, что пора начать новую жизнь.

«100% да» — подписчики обсуждают новый образ Виктории Бони

Фото: Instagram @victoriabonya

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня удивила фанатов новым образом. Актриса лишилась пышных локонов, продемонстрировав фото в Instagram с абсолютно гладкими прямыми волосами ниже плеч. Кроме того, знаменитость выбрала модные в этом сезоне узкие очки, выходящие за рамки лица.

Образ понравился фанатам Виктории, в нем многие отметили женственность и уточненный вкус.

Instagram @victoriabonya

Намеки на перемены Боня анонсировала ранее, выпустив пост, в котором объявила об окончании самоизоляции и начале новой жизни. Помимо нового образа медиаперсона решила отправиться в путешествие.

«Пришло время отдохнуть, развеяться и начать новую жизнь после карантина!» — подписала одну из своих фотографий в соцсети актриса.

Instagram @victoriabonya

Куда именно отправится инстадива, пока держится в тайне. По предположениям подписчиков, Боня уедет в Грецию, Танзанию либо Доминиканку.

Ранее 5-tv сообщал о том, что Виктория Боня слышит голоса.

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