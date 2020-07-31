Обезглавленное тело мужчины со шпингалетом в желудке нашли под Петербургом

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Виктория Андреева
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ЧП произошло в городе Тосно Ленинградской области.

Обезглавленное тело мужчины со шпингалетом в желудке нашли под Петербургом

Фото: www.globallookpress.com © Anton Belitsky

Обезглавленное тело мужчины обнаружили возле железнодорожной станции в Ленинградской области. Рядом с телом погибшего также находилась рука.

По данным 5-tv.ru, трагедия произошла в городе Тосно в ночь с 30 на 31 июля. Сообщение о найденном трупе в полицию около 23.05 передала оператор станционного технологического центра (СТЦ). Женщина заявила, что на 53 километре переправы «Тосно — Шапки» лежит мужчина без признаков жизни. К месту ЧП вместе с нарядом полиции также выехала бригада скорой помощи.

По прибытии оперативники обнаружили тело в спортивных штанах, без обуви и с оголенным торсом, в метре от него находились голова и левая рука. Несмотря на то, что при себе у пострадавшего не было документов, его личность установили быстро.

«Павел С. 1994 года рождения, прописан в Гатчинском районе. Сбежал из областной больницы города Тосно с диагнозом инородное тело в ЖКТ. Съел шпингалет. Известно, что находился на излечении в Ульяновской областной больнице с диагнозом параноидальная шизофрения», — прокомментировали ситуацию оперативники.

Предварительно мужчину сбил железнодорожный состав. В ходе оперативно-розыскных мероприятий машинист электровоза пояснил, что при проведении маневровых работ случайно наехал на неизвестного. Причем труп обнаружил, когда возвращался за тормозными башмаками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга известного рэпера Энди Картрайта расчленила его тело в центре Петербурга.

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