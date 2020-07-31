По подозрению в убийстве рэпера Энди Картрайта задержана его жена Марина Кохал
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте супруги расчлененного музыканта.
Фото: ВКонтакте
Следственный комитет сообщил о задержании супруги расчлененного в Петербурге рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Марине Кохал вменяют убийство.
30 июля петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей Александра Юшко.
В результате проведения следственных действий по подозрению в убийстве была задержана супруга потерпевшего 1984 года рождения Марина Кохал.
Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте расчлененного музыканта. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии. Также в эксклюзивном интервью 5-tv.ru мать музыканта поведала о том, что ее сын не употреблял наркотики, как заявляла Кохал.
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