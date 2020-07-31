Видео: взрыв и сильный пожар произошли на автозаправке под Краснодаром
По предварительной информации, пострадали три человека. Ущерб нанесен двум автомобилям.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Соцсети
Взрыв и дальнейшее возгорание произошло на автозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Экстренные службы получили информацию о сильном запахе газа в районе заправки в 19:09 по местному времени (совпадает с московским). Станция расположена на 26-м километре дороги Краснодар — Кропоткин.
Пожарные прибыли на место через шесть минут. В это время заправка уже горела на площади около 300 квадратных метров. Вместе с ней полыхали еще два автомобиля.
Пожар удалось локализовать в 20:02. По предварительной информации, пострадали три человека. В ликвидации огня участвуют 44 специалиста и 14 единиц техники.
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