Видео: взрыв и сильный пожар произошли на автозаправке под Краснодаром

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Игорь Рязов
Срочная новость 200

По предварительной информации, пострадали три человека. Ущерб нанесен двум автомобилям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Соцсети

Взрыв и дальнейшее возгорание произошло на автозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Экстренные службы получили информацию о сильном запахе газа в районе заправки в 19:09 по местному времени (совпадает с московским). Станция расположена на 26-м километре дороги Краснодар — Кропоткин.

Пожарные прибыли на место через шесть минут. В это время заправка уже горела на площади около 300 квадратных метров. Вместе с ней полыхали еще два автомобиля.

Пожар удалось локализовать в 20:02. По предварительной информации, пострадали три человека. В ликвидации огня участвуют 44 специалиста и 14 единиц техники.

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