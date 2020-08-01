«Поднимаешь не вес, а характер»: располневший Цискаридзе дал урок балета певице
Бывший танцор балета Николай Цискаридзе поразил фанатов своей располневшей фигурой и неожиданным танцем с упитанной певицей.
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Фото, видео: Instagram @tsiskaridzenikolay, @teonakontridze
Экс-премьер Большого театра и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе давно не танцует и не слишком радует подписчиков в социальных сетях новыми фото. Потому так встрепенулись они, увидев своего любимца на видео, выложенном певицей Теоной Контридзе в ее микроблоге в Instagram.
В видео Цискаридзе в одних семейниках щеголяет совсем не балетным телом и весьма внушительным животом. Это, впрочем, не помешало ему продемонстрировать азы балетного искусства своей подруге Контридзе, также не отличающейся модельной фигурой. Он ловко подхватил свою «Сильфиду» на руки и поднял ее в воздух посреди кухни, пока вошедшая в роль Контридзе потрясала сковородкой.
«Поднимаешь не вес, а характер!» — глубокомысленно выдал Цискаридзе своей внезапной партнерше.
Певица данным опытом осталась довольна, о чем и сообщила в подписи к посту.
«Сегодня знаковый день! Я стала балериной. Где я раньше была? — вопрошает Контридзе. — Во мне, оказывается, медленно умирала Сильфида».
Многочисленные звездные друзья и подписчики певицы устроили бурные дискуссии под видео в комментариях. Часть из пользователей Instagram выразила недовольство такими «небалетными» параметрами обоих, о чем поспешила сообщить, но большинство остались столь же довольны уроком балета, как и сами Цискаридзе с Теоной.
«Можно бесконечно пересматривать!»;
«Я в восторге, какие вы классные!»;
«По нескольку раз пересматриваю!»;
«Сильфида со сковородкой! Я умоляю!» — поддержали они артистов.
Отметился в комментариях и Николай Басков.
«Ты попала в Вагановское на частные курсы», — написал он подруге.
5-tv.ru рассказывал о признания Цискаридзе насчет ребенка, который считает его своим отцом.
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