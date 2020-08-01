🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, Луна в Стрельце сулит ряду представителей знаков зодиака успех в новых начинаниях, а также множество приятных и ярких событий.

♈ Овен

Овны, сегодня вам следует держать себя в руках и оставаться достаточно собранными. Сосредоточьтесь и не разменивайтесь на мелочи. Нельзя упускать судьбоносный момент, который окажет существенное влияние на вашу судьбу.

Космический совет: сосредоточьтесь и не разменивайтесь на мелочи.

♉ Телец

Представители этого астрологического символа 1 августа имеют все шансы насладиться первыми результатами недавних начинаний. Не удивляйтесь частым перепадам настроения. Помните, что эмоции будут сопровождать вас на протяжении всей жизни. Главное — выражать их дозировано.

Космический совет: не удивляйтесь частым перепадам настроения.

♊ Близнецы

Первая половина дня для Близнецов пройдет под знаменем новых знакомств. В этот день велика вероятность встретить человека, который перевернет представление о дальнейшем существовании. Также есть шанс, что легко разрешится давно назревший вопрос.

Космический совет: разрешите давно назревший вопрос.

♋ Рак

Раки, сегодня очень подходящий день для встреч со старыми друзьями. Спонтанно начатые посиделки с теми, кого вы давно не видели, могут неожиданным образом принести хороший результат. Не тратьте время даром и как можно скорее отправляйтесь гулять.

Космический совет: как можно скорее отправляйтесь гулять.