Разочарование и одиночество: Самые неудачные имена по знаку зодиака

Имя, которое дается нам при рождении, определяет всю дальнейшую судьбу. В совокупности со знаком зодиака, под которым рождается человек, имя формирует его характер, наклонности и предопределяет его успех или невезение по жизни. 5-tv.ru

рассказывает, какие имена, по мнению астрологов, не подходят определенным знакам зодиака.

Овен

Мужчин-Овнов не стоит называть именем Альберт. Мальчик вырастет самостоятельным, но вместе с тем всю жизнь будет считать себя центром Земли, перед которым все должны преклоняться.

Для девочек не самым удачным выбором станет имя Ольга. Она будет чересчур эмоциональной и вспыльчивой.

Телец

Имя Сергей для Тельцов не подойдет, так как оно сделает из представителя этого знака зодиака скрытного и застенчивого человека, от которого непонятно, чего ожидать.

А вот девочек не стоит называть Иринами, потому что они станут чересчур жертвенными и не ценящими себя.

Близнецы

Называть мальчика Михаилом, если он родился под созвездием Близнецов — большая ошибка. Михаил отречется от всего земного, что есть в этом мире и станет аскетом, а к концу жизни, скорее всего, останется в полном одиночестве.

Женщина-Алина под знаком Близнецы — это настоящий трудоголик, жизнь которой отмечена большими сложностями из-за слишком больших ожиданий от этого мира.

Рак

Борис-Рак вспыльчив и непредсказуем, это имя принесет данному знаку зодиака много вреда из-за сильной энергетики.

А вот Жанна-Рак будет считать всех окружающих людьми второго сорта, в которых она не нуждается. Такой человек может испытывать постоянное чувство одиночества на протяжении всей жизни.

Лев

Для Львов не подойдет имя Денис. Оно принесет ему много несчастий: мальчик пойдет по наклонной, станет увлекаться азартными играми и алкоголем.

Что касается представительниц прекрасного пола, Ксения — самый неудачный вариант. Девушки-Львы, носящие это имя, слишком ревнивы и не сдержанны и редко становятся счастливыми.

Дева

Матвей в знаке Девы становится слишком самоуверенным, что со временем начинает доставлять дискомфорт его окружению. Как результат — его круг общения сужается.

А вот Анна-Дева постепенно превращается в настоящую жертву, отдавая всю себя любимым людям и друзьям и забывая о себе.

Весы

Мальчик по имени Юрий, родившийся под созвездием Весов, будет очень много работать и мало заботиться о своем здоровье. Сочетание этого знака и имени серьезно скажется на его самочувствии уже в раннем возрасте.

Галина-Весы вырастает капризной девушкой, которая уже с малых лет будет ждать от этого мира щедрых подарков и исполнения всех ее желаний. Такой подход приведет к разочарованиям.

Скорпион

Леонид-Скорпион — это настоящий мачо, меняющий женщин как перчатки. Многие женские сердца разобьет этот человек.

Если девочку-Скорпиона назвать Натальей, то она вместо реального мира выберет мир своих фантазий. Чревато это тем, что она может там так и остаться.

Стрелец

Мужчинам-Стрельцам не подойдет имя Алексей. Они будут серьезно воспринимать любую свою неудачу и впадать в депрессию даже по мелкому поводу.

Девочка-Стрелец превращается в ревнивую собственницу, если ее нарекли Людмилой. Она станет настоящим испытанием для своего мужа.

Козерог

Сам по себе глубокий и умный, Козерог становится поверхностным, если ему дают имя Евгений. От Евгения-Козерога отвернутся очень многие из-за его недальновидности и чересчур легкого отношения к жизни.

А девочкам-Козерогам не подойдет имя Юлия. Такая женщина будет легко поддаваться лести и следовать за любым мужчиной, поманившим ее за собой.

Водолей

Максим-Водолей — жесткий и деспотичный человек. Не стоит называть этим именем представителей данного знака, чтобы не испортить его отношения с окружающими.

Среди Водолеев очень мало счастливых девушек с именем Дарья. Они привыкли обвинять всех вокруг в своих неудачах и ничего не делать, чтобы хоть как-то изменить жизнь к лучшему.

Рыбы

Любые неурядицы делают из Константина, родившегося под созвездием Рыб, черствого и озлобленного человека. Идти по жизни ему нелегко.

А вот Светлана-Рыбы может пуститься во все тяжкие и поддаться сиюминутным влечениям, поэтому это имя данному знаку зодиака принесет одни неудачи, пишет журнал «Лиза».

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