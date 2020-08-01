ПДК ртути в сточных водах на «Усольехимпроме» превышена почти в 33 тысячи раз

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Василий Заика
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По предварительным данным, источником загрязнения может быть цех ртутного электролиза, действующий в период 1970–1998 годов.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru

Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах на «Усольехимпроме» в Иркутской области превышена почти в 33 тысячи раз, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в службах экологического и технического надзора. Отмечается, что содержание вредных веществ в воздухе в городе Усолье-Сибирское выше нормы в 367 раз.

«На территории предприятия „Усольехимпром“, по данным проведенных исследований, предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе превышена в 367 раз, бензола — в 5,2 раза. В сточных водах ПДК ртути превышена в 33 тысячи раз, нефтепродуктов — в три тысячи раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза, фосфатов — в пять тысяч раз», — отметил собеседник агентства.

Согласно предварительным оценкам специалистов, источником загрязнения может являться цех ртутного электролиза, действующий на предприятии с 1970 по 1998 годы. В момент остановки производства было накоплено 1 200 тонн ртути. Помимо прочего, в настоящее время опасность на территории «Усольехимпрома» представляют и другие объекты. В частности, там до сих пор находятся 24 емкости с отходами, собственник и тип которых не установлены.

Режим ЧС в Усолье-Сибирском действует с октября 2018 года из-за угрозы утечек химикатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин дал три месяца на выправление ситуации в Усолье-Сибирском.

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