Спасти Усолье-Сибирское: Путин дал три месяца на выправление ситуации в городе

Ситуацию в Усолье-Сибирском, его еще называют Сибирским Чернобылем, сегодня обсудили на высшем уровне.

В городе под Иркутском десятилетиями складировались ядовитые отходы химкомбината, но спасать регион и его жителей начали только сейчас.

Алексей Лазуренко расскажет, почему.

Спасти Усолье-Сибирское. Путин вызывает на связь тех, кто обязан предотвратить масштабную экологическую катастрофу в Иркутской области. Наследие крупнейшего за Уралом химпроизводства грозит потомкам.

«На этой территории работало крупное химпредприятие и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов хим произодства действительно находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто толком и не занимался никогда. Более того, проблему вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — подчеркнул президент.

«Сибирский Чернобыль». Так называют местные территорию «Усольехимпрома». 600 гектаров постапокалиптических пейзажей. В этих цехах чего только не делали. От перекиси водорода до поликремния. Но в 2017-м предприятие обанкротилось. Цеха опустели. С тех пор «Усольехимпром» — экологическая пороховая бочка. И неизвестно, когда она рванет.

«Территория самого предприятия загрязнена не просто промышленной деятельностью, а в ходе нескольких аварий. Сама эта территория представляет угрозу, в том числе для населенных пунктов», — говорит первый зампредседателя центрального совета всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Опасен не только сам завод, но земля под ним. Резервуары до сих пор полны химикатов. Один цех ртутного электролиза чего стоит. Его закрыли 20 лет назад. Но экологи то и дело получают приветы из прошлого. Осенью здесь нашли семьсот с лишним тонн ртути. Опасный металл не раз обнаруживали на дне Ангары. А местный водопровод приходится защищать от нефтяных отходов.

«Два года назад была обнаружена течь нефтепродуктов непосредственно в ковш водозабора. Если собираются нефтепродукты, мы их вывозим и утилизируем», — рассказывает мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

Когда-то «Усольехимпром» был градообразующим предприятием. Теперь — опасный сосед для нескольких тысяч жителей старейшего городка Приангарья. Почти круглый год местные живут в режиме ЧС.

Но чтобы решить копившуюся десятилетиями проблему у региональных властей нет ни ресурсов, ни полномочий.

«Полностью ликвидировать ущерб, нанесенный „Усольехимпромом“, правительство Иркутской области без поддержки Российской Федерации не в состоянии. Но готовы участвовать в проведении этих мероприятий. После завершения работ мы видим развитие территории „Усольехимпрома“ как площадку для новых предприятий», — поясняет врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Поэтому вопрос «что делать с Усольехимпромом» поднимают так высоко. И сразу находят решение. Периметр бывшего химпроизводства берет под контроль Росгвардия. Внутри будут работать войска химзащиты.

«Нет ничего дороже жизни и здоровья людей уже много раз об этом говорил. Я прошу Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объем финансирования окончательный. А Минфин эти средства незамедлительно выделить», — подчеркнул Владимир Путин.

Но главная миссия по спасению Усолье-Сибирского президент возлагает на государственную корпорацию «Росатом». Устранить последствия химпроизводства половина дела. Нужно чтобы город получил вторую жизнь.

«На „Росатом“ возлагается очень большая ответственность. И не только за ликвидацию накопленного вреда. С учетом планов корпорации по строительству здесь современного экологического промышленного комплекса от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города. А он обладает солидным кадровым потенциалом. При проведении работ, при создании новых производств нужно активно предоставлять рабочие места именно тем, кто здесь живет», — заявил глава государства.

Первые результаты президент хочет увидеть уже через три месяца. Тогда ситуацию в небольшом Усолье-Сибирском снова обсудят на государственном уровне.