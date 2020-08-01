Энергетически сильные мужские имена для каждого знака зодиака

Правильно выбранное имя может повлиять на судьбу человека, добавить ему успешности и жизненной энергии, уверены астрологи. Поэтому они советуют учитывать сочетание индивидуальных качеств, которыми от рождения наделены представители тех или иных знаков зодиака, со звуковой вибрацией имени, чтобы в течении жизни человек мог наиболее полно раскрыть свои способности и реализовать себя. Подходящие имена для рожденных под 12 созвездиями мальчиков публикует интернет-журнал «Лиза».

Овен

Сергей — имя делает человека открытым миру и более общительным. Это неподражаемые выдумщики, постоянно рождающие нетривиальные идеи. И при этом они очень обязательны и трудолюбивы, отчего обычно ценятся на работе. Сергей, как правило, находит свое призвание в творческих профессиях и успешно реализует себя в рекламном бизнесе, часто уже в молодом возрасте занимает руководящие посты. В спутницы он чаще всего выбирает спокойных, уравновешенных женщин.

Андрей — внешне может показаться, что это имя накладывает на человека некую печать легкомыслия, но это впечатление обманчиво. Люди с этим именем, как правило, расчетливы и для достижения своей цели умеют пустить пыль в глаза. Они могут быть жизнерадостными заводилами компании, но при этом много времени проводить в одиночестве, размышлениях и обдумывании планов. Из этих людей получаются хорошие актеры, режиссеры и успешные бизнесмены.

Телец

Антон — имя накладывает отпечаток сдержанности. Это молчаливые люди, не любящие привлекать к себе внимание, но при этом обладающие большим обаянием. Они подкупают окружающих своим серьезным отношением к делу и готовностью взять ответственность на себя. Шумным компаниям Антон предпочитает одиночество в тишине с книгой в руке, общение с музыкой и изобразительным искусством. С женщинами застенчив, а потому порой его считают холодным. Обычно добивается успеха в науке и технических профессиях.

Михаил — это нежные и ласковые мужчины, которые особенно ценят красоту и гармонию, любят природу. Как правило, семья для них оказывается важнее карьеры, но на работе они ответственны и исполнительны.

Близнецы

Кирилл — это имя с рождения наделяет человека честолюбием и любознательностью. Названные так люди рано учатся читать, буквально глотают книги и увлекаются множеством совершенно разных вещей. При этом они исполнительны и ответственны. Из этих людей получаются отличные офицеры — они способные выполнить задание или приказ, как бы сложно это ни было. Кроме того, они добиваются успеха на поприще врача или адвоката. В семейной жизни Кирилл мягок и покладист и скорее всего выберет себе в спутницы властную женщину.

Глеб — иногда производит впечатление замкнутого и нелюдимого человека, но обладает лидерскими качествами и становится авторитетом практически в любом коллективе. Он ценит справедливость и не бросает слов на ветер. Часто люди с этим именем выбирают редкие профессии и строят успешную карьеру.

Рак

Илья — это артистичные, ироничные и остроумные люди, которых невозможно не заметить в компании. Они обладают развитой интуицией, но бывает импульсивным и даже вспыльчивым. С близкими нежны, а с любимой женщиной очень ценят духовную близость. Как правило, из них получаются прекрасные учителя и врачи.

Дмитрий — это добрые и жизнелюбивые мужчины, хотя часто кажутся суровыми внешне. В жизни они больше опираются на логику, нежели на чувства. Склонны быстро влюбляется, но так же быстро и остывают. Умеют быстро принимать решения, что очень помогает в карьере. Из них получаются успешные ученые и программисты.

Лев

Аркадий — носящие это имя мужчины обладают богатым воображениям и не терпят рутины. Они страстны и не склонны грустить. Внутренняя энергия не дает им сидеть на месте, и они стремятся быть первыми в любом деле. Как правило, Аркадий прекрасно владеет словом, поэтому может построить успешную журналистскую или писательскую карьеру, а если найдет свое призвание, то и научную. К поиску спутницы жизни подходит серьезно — долго ищет свой идеал, а потому обычно женится довольно поздно.

Петр — это мужественные, но нежные в глубине души люди. Они темпераментны, щедры и идеалисты в любви. В карьере добиваются успеха только в том случае, если находят свое призвание. Хороши в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в свободных профессиях.

Дева

Владимир — он спокоен, сдержан и аккуратен. Как правило, мальчики с этим именем с детства проявляют склонность к точным наукам, но во взрослом возрасте чаще выбирает общественные. Эти люди способен взять на себя огромную ответственность за других людей, а потому часто успешны в политике или в армии. В быту больше всего они ценят комфорт и порядок.

Анатолий — это упорные и настойчивые люди, умеющие правильно поставить цель и добиться ее. Они аккуратны в работе и способны заниматься кропотливым трудом. Анатолий может стать прекрасным педагогом, психологом или политиком. В женщинах по молодости больше ценит внешнюю красоту, но с возрастом для него на первый план выходит душевная близость.

Весы

Александр — уверенный в себе, жизнерадостный и общительный человек с щедрой душой и добрым сердцем. Мужчины с этим именем легко приспосабливаются к любой обстановке и неприхотливы в быту. Прекрасно реализовывают себя в сфере рекламы, маркетинга и продаж, а также в медицинской или социальной областях. На работе часто становятся руководителями, но дома полностью полагаются на супругу.

Константин — мужчины с этим именем добросовестны, честны и дружелюбны. При этом у них, как правило, не очень много друзей, но зато те, что есть, — на всю жизнь. В спутницы выбирает женщин сильных и опытных. Это большие ценители прекрасного, которые часто находят себя в архитектуре, дизайне или фотографии.

Скорпион

Артем — это философы, по каждому поводу имеющие свое мнение и стремящиеся его отстаивать. Люди с этим именем выбирают для карьеры области, где требуется логика и точное мышление, а работать предпочитают не в команде, а над собственными проектами. А дома это отличный муж и заботливый отец, не считающий зазорным выполнять любую домашнюю работу.

Иван — с рождения отличается активностью и завидной реакцией. Это волевые люди, но при этом очень отзывчивые и готовые всегда прийти на помощь. В выборе профессий для Ивана нет ограничений — из него может получиться и отличный лесоруб, и прекрасный поэт. Во взглядах на семейную жизнь он часто консервативен.

Стрелец

Вячеслав — обычно люди с этим именем с детства наделены лидерскими качествами, однако во взрослом возрасте к высоким должностям не стремятся, довольствуясь позицией руководителя среднего звена. Они стараются избегать конфликтов, и редко наживают себе врагов. В семье предпочитают уступить бразды правления супруге.

Роман — это имя наделяет человека очень сильной энергетикой. Как правило, это смелые и бесшабашные максималисты. Но они не любят преодолевать трудности и могут бросить начатое дело на полпути. Тем не менее из них выходят успешные индивидуальные предприниматели, а также менеджеры по продажам и рекламе. Роман очень общителен, любит шумные компании, но свою единственную, как правило, ищет долго и тщательно.

Козерог

Григорий — это чувствительные и ранимые мужчины, часто даже обидчивые. Они уделяют много внимания своему внешнему виду, и нередко осень зависят от чужого мнения. Однако свои слабости они способны превратить в силу, заставив окружающих уважать себя и прислушиваться к своему мнению. Карьеру может сделать в области техники, электроники — он любит и умеет работать руками. Женщину чаще всего выбирают одну на всю жизнь.

Олег — люди с этим именем любят все разложить по полочкам — как вещи, так и знания. Они все подвергают анализу, как правило, с будущей профессией определяются уже в детстве, и чаще всего находят себя в науке и технике. В семье Олег тоже предпочитают порядок, в отношениях с женщиной не любит сюрпризов и экспериментов.

Водолей

Вадим — часто мужчины с этим именем производят впечатление таинственных и скрытных, трудно понять, что они думают на самом деле. Внешне они могут быть общительными, но близко к себе подпускают далеко не всех. При этом они не злопамятны, а трудности и стрессы переживают легче других. В качестве супруги часто выбирают женщин с большим жизненным опытом. Наиболее успешно реализуют себя в качестве сотрудников спецслужб, судов или банков.

Даниил — из названных так мальчиков вырастают добрый и спокойные мужчины. Они стараются держаться в тени, но мощная внутренняя энергия делает их заметными как на работе, так и в любой компании. Могут стать прекрасным авиаконструктором, исследователем или предпринимателем. В отношения с женщинами вступает только по любви.

Рыбы

Юрий — как правило это неисправимые романтики, наделенные от природы обаянием и неподражаемым чувством юмора. При кажущемся легкомыслии это целеустремленные люди, знающие, чего они хотят от жизни. Гибкость и любознательность помогают им добиться успеха в любой профессии.

Федор — философ по натуре, молчаливый и предпочитающий одиночество. Обладает тонкой душой и развитой интуицией. Работать предпочитает руками — может создать шедевры, чем бы ни занимался. В спутницы выбирает женщину работящую и очень привязан к детям.

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