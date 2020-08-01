Лариса Удовиченко прокомментировала информацию о госпитализации

Известная российская актриса, народная артистка Лариса Удовиченко прокомментировала в интервью 5-tv.ru информацию о собственной госпитализации. По словам звезды кино, в последнее время, она не обращалась за помощью к медикам.

«Какая госпитализация? Я дома! Все в порядке! Что за глупости?» — воскликнула Удовиченко.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что советская и российская актриса Лариса Удовиченко попала в больницу вечером 31 июля. Якобы у нее был диагностирован ушиб тазобедренного сустава.

Лариса Удовиченко прославилась на весь Советский Союз благодаря ролям в таких картинах, как «Мэри Поппинс, до свидания!», «Место встречи изменить нельзя», «Мертвые души» и другим.