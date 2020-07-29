Затравленная в России Тодоренко нашла работу на Украине

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Валентин Черников
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После высказывания о домашнем насилии российская карьера телеведущей пошла под откос.

Затравленная в России Тодоренко нашла работу на Украине

Фото: Instagram @reginatodorenko

Резкие высказывания о домашнем насилии дорого обошлись Регине Тодоренко. В апреле этого года телеведущая в онлайн-интервью осудила дам, которые заявляли о рукоприкладстве мужей. Тем самым она поставила под удар собственную карьеру, лишилась статуэтки «Женщина года» по версии журнала Glamour и всех рекламных контрактов. Впоследствии звезда «Орла и решки» не раз публично извинилась за неудачное высказывание и даже сняла документальный фильм на тему домашнего насилия. Но ее финансовое положение это не наладило.

До этого Тодоренко считалась одной из самых оплачиваемых блогеров страны. Один ее рекламный пост оценивали в 500 тысяч рублей. Лишенная заработка в период пандемии, супруга певца Влада Топалова даже подала в числе других звезд заявление о единовременной выплате от государства в размере одного МРОТ.

Не сыскав поддержки в России, теледива нашла работу на Украине. Как пишет Starhit, она решила попробовать себя на новом поприще и утроилась на радиостанцию ведущей рубрики о путешествиях. По этой теме Тодоренко смело можно назвать экспертом, ведь в качестве ведущей «Орла и решки» она исколесила почти весь земной шар. По словам Регины, она рада, что теперь сможет поделиться этим опытом.

«Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты, и мы снова сможем свободно перемещаться по миру», — сказала Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко захотела обратиться к психологу.

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