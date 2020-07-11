«Мне казалось, что я уже справилась»: Тодоренко хочет обратиться к психологу

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Алиса Старжевская
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Телеведущая призналась, что до сих пор ей сложно оставлять своего сына Майкла.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко не успела улететь в командировку, а уже начала скучать по своей семье. Пост с признанием девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Как же сильно я скучаю! Только села в самолет, а уже кажется, что между нами целая вечность.
Маме сложно уезжать в командировки. Мне казалось, что я справилась, а я все еще не могу привыкнуть к тому, что не имею возможности обнять вас в ближайшие три дня и поцеловать», — написала Регина Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Тодоренко пошутила, что нужно записаться к психологу. Потому что она понимает, что ее отсутствие — не трагедия, но ничего с собой поделать не может.

«Очень тяжело расставаться с любимыми, я даже на полдня ухожу, чувствую, что должна остаться с ними, но что поделать…»

«Это нормально, зато потом такая яркая встреча будет»

«Прекрасная семья», — поддержали молодую маму подписчики.

Регина Тодоренко стала мамой 5 декабря 2018-го. Она родила сына Михаила (или Майкла, как его иногда называют в семье) от певца Влада Топалова.

В 2020-м ведущая оказалась в центре скандала из-за своего высказывания о жертвах насилия. Ее фраза: «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил», — лишила Тодоренко многомиллионных рекламных контрактов. После этого Регина извинилась и даже сняла фильма в поддержку жертв насилия.

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