Плюс один: куда смогут полететь с 15 августа российские туристы?

С 15 августа российские туристы смогут свободно посещать Швейцарию. О возобновлении авиасообщения между странами сообщили представители Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

«Оперативный штаб <…> принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва» — цитирует источник РИА Новости.

В сообщении отмечается, что до неустановленного срока рейсы будут совершаться лишь один раз в неделю.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что точная дата полного открытия государственных границ пока остается неизвестной. Обусловлено это тем, что вопросы возобновления международного авиасообщения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой не решаются в короткий срок. При принятии таких решений, по словам государственного деятеля, важно руководствоваться принципом взаимности.

Таким образом до настоящего времени достичь согласия в этом вопросе удалось только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Авиасообщения с этими странами возобновятся уже с 1 августа 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не попала в обновленный список ЕС для снятия ограничений на поездки в страны-участницы союза.