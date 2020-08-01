Плюс один: куда смогут полететь с 15 августа российские туристы?
В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о возобновлении авиасообщения еще с одной страной.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Manfred Bail
С 15 августа российские туристы смогут свободно посещать Швейцарию. О возобновлении авиасообщения между странами сообщили представители Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России.
«Оперативный штаб <…> принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва» — цитирует источник РИА Новости.
В сообщении отмечается, что до неустановленного срока рейсы будут совершаться лишь один раз в неделю.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что точная дата полного открытия государственных границ пока остается неизвестной. Обусловлено это тем, что вопросы возобновления международного авиасообщения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой не решаются в короткий срок. При принятии таких решений, по словам государственного деятеля, важно руководствоваться принципом взаимности.
Таким образом до настоящего времени достичь согласия в этом вопросе удалось только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Авиасообщения с этими странами возобновятся уже с 1 августа 2020 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не попала в обновленный список ЕС для снятия ограничений на поездки в страны-участницы союза.
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