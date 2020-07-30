Поездки по Европе отменяются: ЕС отказался открывать границы с Россией

Российская Федерация не вошла в обновленный перечень стран, с которыми Европейский союз готов возобновить международное сообщение после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Сегодня в опубликованном на сайте ЕС списке значатся лишь 12 государств. Ранее в нем присутствовал еще Алжир, однако общим решением государство исключили.

«Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай — при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ», — отмечалось в сообщении.

Как известно, список стран, рекомендованных к снятию ограничений пересматривается один раз в две недели. Такой интервал был предусмотрен для корректного мониторинга эпидемиологической обстановки в государствах и с целью минимизировать риск инфицирования туристов COVID-19.

При этом обязательным условием для получения разрешения является положительная динамика по коронавирусу: число новых случаев COVID-19 в государстве за последние две недели на 100 тысяч жителей должно быть близко или меньше среднего показателя в странах ЕС. Вместе с тем должно снижаться и количество новых пациентов.

Однако россиянам и гражданам других, не попавших в обновленный перечень стран, придется отложить поездки как минимум до сентября. Обусловлено это тем, что в августе институты ЕС традиционно отдыхают. Следовательно, новое решение будет вынесено не раньше чем через месяц.

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