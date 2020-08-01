Пугачева испытала «культурный шок» от обуви, которую себе сделала ее дочь Лиза

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Алиса Старжевская
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Алла Борисовна похвасталась дизайнерским опытом наследницы на своей странице в Instagram.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @alla_orfey

Певица Алла Пугачева похвасталась бумажными босоножками, которые самостоятельно сделала ее дочь Лиза. Как призналась певица на видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram, от обновки у нее случился «культурный шок».

На видео видны ноги девочки, на которой самодельная обувь, напоминающая босоножки или сандалии. Обновка сделана из бумаги. В подписи же певица отмечает, что теперь они точно «босыми не останутся», а в самом видео утверждает, что от дизайнерских опытов ребенка у нее случился «культурный шок».

Instagram @alla_orfey

В комментариях фанаты Примадонны отмечают, что Лиза — талантливый и красивый ребенок, и хвалят ее.

«Ваша Елизавета красавица, талантливая да еще и трудолюбивый. Умница»;

«Молодец, очень креативно»;

«Будущий дизайнер!!!» — делятся впечатлениями подписчики.

Алла Пугачева нечасто публикует записи со своими детьми. Одно из последних подписчики увидели в начале апреля этого года. На нем сын Гарри занимается французским языком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин показал тренировки Лиза и Гарри на спортивных тренажерах в их семейном замке.

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