Пугачева испытала «культурный шок» от обуви, которую себе сделала ее дочь Лиза

Певица Алла Пугачева похвасталась бумажными босоножками, которые самостоятельно сделала ее дочь Лиза. Как призналась певица на видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram, от обновки у нее случился «культурный шок».

На видео видны ноги девочки, на которой самодельная обувь, напоминающая босоножки или сандалии. Обновка сделана из бумаги. В подписи же певица отмечает, что теперь они точно «босыми не останутся», а в самом видео утверждает, что от дизайнерских опытов ребенка у нее случился «культурный шок».

Instagram @alla_orfey

В комментариях фанаты Примадонны отмечают, что Лиза — талантливый и красивый ребенок, и хвалят ее.

«Ваша Елизавета красавица, талантливая да еще и трудолюбивый. Умница»;

«Молодец, очень креативно»;

«Будущий дизайнер!!!» — делятся впечатлениями подписчики.

Алла Пугачева нечасто публикует записи со своими детьми. Одно из последних подписчики увидели в начале апреля этого года. На нем сын Гарри занимается французским языком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин показал тренировки Лиза и Гарри на спортивных тренажерах в их семейном замке.