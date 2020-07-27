Максим Галкин порадовал поклонников в Instagram новым видео с детьми — Лизой и Гарри. На этот раз маленькие любимцы публики демонстрируют свои физические достижения на спортивном снаряде — качаются на кольцах.

«Рэмбо и гимнастка», озаглавил ролик юморист.

Лизе не с первой попытки удается допрыгнуть и зацепиться за снаряд, и брат тут же бросается ей на помощь. Но девочка, подбадриваемая родителями (за кадром слышен голос и Максима Галкина, и Аллы Пугачевой), справляется сама. Гарри, одетый в камуфляжный костюм с банданой на голове, показывает более сложный трюк с прыжком в кусты.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики не перестают умиляться звездными детьми, снова и снова отмечая, что Пугачева и Галкин уделяют внимание всестороннему развитию своих отпрысков.

«Молодцы! Все для детей сделано!»

«Какая радость живет в вашем доме!»

«Рэмбо у вас молодец! Так на папу похож…»

«Молодцы ребятишки, не сидят с гаджетами. Лиза такая упорная, всегда добивается своих целей»,

«Гарри все выше и выше ростом».

«А Лиза-то порембовистее будет…»

«Просто услада для глаз смотреть на вашу семью!» — пишут пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, максим Галкин показал, как резвится с детьми в бассейне оборудованного прямо в фамильном замке солидного спа-центра.