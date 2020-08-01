«Оторвитесь вы»: Жириновский посоветовал Лукашенко уйти с выборов в Белоруссии
Лидер партии ЛДПР призвал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не избираться на очередных выборах и вдохновиться примером Крыма.
Фото: ТАСС / Владимир Гердо
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский произнес очередную яркую речь на праздновании 50-летия своей политической карьеры. В ней он посвятил немало времени белорусскому президенту Александру Лукашенко, призвав его отказаться от участия в выборах главы государства.
Лукашенко собирается переизбираться уже на шестой срок подряд. Выборы назначены на 9 августа 2020 года с возможностью проголосовать досрочно уже 4 августа. Жириновский считает, что для Лукашенко еще несколько лет во главе Белоруссии будет чересчур.
«Это самый страшный наркотик, — сказал он о желании Лукашенко в шестой раз стать президентом в Белоруссии. — Александр Григорьевич, оторвитесь вы».
Он предложил Лукашенко провести «красивые» выборы, сняв свою кандидатуру. Пока же тот все еще находится у власти, Жириновский указал на лучший исход для будущего Белоруссии — это крымский пример. Так, по его мнению, по аналогии с Крымом Белоруссия смогла бы вернуться к «родным берегам», вспомнив о советском прошлом.
5-tv.ru писал, какой зарплатный стандарт предложил установить Жириновский в России.
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