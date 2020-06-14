Какой зарплатный стандарт предложил установить Жириновский

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский считает, что в России необходимо установить стандарты по зарплатам. Свои соображения лидер ЛДПР изложил в личном Telegram-канале. Политик отметил, что среди россиян зреет недовольство высокими зарплатами сотрудников госкорпораций и коммерческих структур, и предложил установить минимальную зарплату по стране из расчета тысяча рублей в день.

«Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день», — написал он.

Кроме того, по задумке Жириновского, нужно установить и верхнюю планку вознаграждения за труд. Так, если средняя зарплата в России составляет 70 тысяч рублей, то максимальная не должна превышать полмиллиона.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму. Никаких зарплат по миллиону рублей в день», — пояснил политик.

Исключение Жириновский готов сделать только для главы государства.

«Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Он также высказался в пользу введения единого налога на сверхприбыль. Вырученные средства Жириновский предлагает направить на образование и медицину, чтобы они были полностью бесплатными.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, минимальный размер оплаты труда в России увеличился с 1 января 20202 года на 7,5% и составляет сегодня 12 тысяч 130 рублей в месяц.