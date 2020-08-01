В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России

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Алиса Старжевская
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За похудением Любови Нурдиновой следила вся страна.

В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России

Фото: ВКонтакте

Скончалась тюменка Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой женщиной в России. Как передает 72.ru, она перестала выходить на связь с журналистами с начала июня. Причина смерти не сообщается. Уход из жизни 57-летней женщины подтвердили ее знакомые.

Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов. Однако некоторое время назад она решила попытаться похудеть, ей сделали операцию по уменьшению желудка, и она смогла сбросить вес почти на 200 килограмм. За похудением тюменки следила вся страна, ее приглашали для участия в программе Андрея Малахова, а местные СМИ посвятили серию материалов работе Любови над собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Роман Попов похудел на 40 килограммов.

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