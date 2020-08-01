«В этом фото идеально все!» — Никитюк встретила закат с неизвестным «выпивохой»
В сети гадают: что делала сексуальная красотка с полуголым «мачо» у воды.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk
Несмотря на то, что украинская телеведущая Леся Никитюк давно покинула проект «Орел и решка», российская публика продолжает активно следить за ее творческой и личной жизнью. Вот, например, один из последних постов звезды в Instagram произвел фурор на публику. А виной всему — легкая эротика и… неизвестный полуголый «мачо» рядом с дивой.
На свежем снимке сексуальная Никитюк позирует на деревянной лодочке во флуоресцентно-зеленом купальнике на фоне заката. Казалось, что может быть прекраснее? Но кадр «портит» некий гражданин, зашедший в воду по щиколотку и «в наглую» употребляющий спиртное.
«О боже, кто это вообще?!»
«Какой-то выпивоха… Лесенька, с тобой там точно все нормально?»
«Что это за мужик?!» — писали поначалу изумленные фанаты.
Впрочем, прояснить ситуацию удалось достаточно быстро. Обратившие внимание на подпись к снимку фолловеры Никитюк, догадались, что это — всего лишь член ее съемочной группы. Тут же переживания поклонников сняло как рукой, и в комментариях появились лестные замечания.
«Ну, нельзя же так людей пугать! Хотя сама — просто красотка!»
«В этом фото идеально все!»
«Эх, Леся-Леся, испортила мужику весь кадр!»
«Вот это прикол! Но сама, конечно, шикарна!» — откликались пользователи.
Ранее 5-tv.ru показал, в каком необычном образе Леся Никитюк вышла на защиту рысей.
Читайте также
49%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?