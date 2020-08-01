«В этом фото идеально все!» — Никитюк встретила закат с неизвестным «выпивохой»

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Виктория Андреева
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В сети гадают: что делала сексуальная красотка с полуголым «мачо» у воды.

Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Несмотря на то, что украинская телеведущая Леся Никитюк давно покинула проект «Орел и решка», российская публика продолжает активно следить за ее творческой и личной жизнью. Вот, например, один из последних постов звезды в Instagram произвел фурор на публику. А виной всему — легкая эротика и… неизвестный полуголый «мачо» рядом с дивой.

На свежем снимке сексуальная Никитюк позирует на деревянной лодочке во флуоресцентно-зеленом купальнике на фоне заката. Казалось, что может быть прекраснее? Но кадр «портит» некий гражданин, зашедший в воду по щиколотку и «в наглую» употребляющий спиртное.

«О боже, кто это вообще?!»

«Какой-то выпивоха… Лесенька, с тобой там точно все нормально?»

«Что это за мужик?!» — писали поначалу изумленные фанаты.

Instagram @lesia_nikituk

Впрочем, прояснить ситуацию удалось достаточно быстро. Обратившие внимание на подпись к снимку фолловеры Никитюк, догадались, что это — всего лишь член ее съемочной группы. Тут же переживания поклонников сняло как рукой, и в комментариях появились лестные замечания.

«Ну, нельзя же так людей пугать! Хотя сама — просто красотка!»

«В этом фото идеально все!»

«Эх, Леся-Леся, испортила мужику весь кадр!»

«Вот это прикол! Но сама, конечно, шикарна!» — откликались пользователи.

Ранее 5-tv.ru показал, в каком необычном образе Леся Никитюк вышла на защиту рысей.

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