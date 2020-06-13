«Леся на охоте»: Никитюк в экстравагантном образе выступает в защиту рысей
Телеведущая объявила благотворительный аукцион в помощь рысям, живущим на Украине.
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Фото, видео: Instagram @buzova86lesia_nikituk
Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк показала новое фото в своем Instagram. На нем девушка предстала в образе рыси: для съемки Никитюк надела короткое пятнистое платье, а на лицо нанесла грим, имитирующий расцветку животного.
В подписи к фото ведущая пояснила, что встала на защиту популяции рысей на Украине. Для того, чтобы собрать средства на благотворительность, Никитюк объявила аукцион в комментариях — главным лотом стал браслет зоозащитника.
Фанаты не только поучаствовали в благотворительной акции, но и по достоинству оценили экстравагантный образ телеведущей.
«Дикая львица»;
«Это шедевр»;
«Хищница»;
«Леся на охоте», — восторженно отзывались фолловеры.
Недавно Леся Никитюк показала откровенный снимок, где предстала в сетчатом боди. Фото вызвало бурю эмоций у поклонников. Одни писали о естественной красоте Никитюк, а другие предлагали ей сняться в обнаженном виде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что любит есть с утра ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко.
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