«Леся на охоте»: Никитюк в экстравагантном образе выступает в защиту рысей

Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк показала новое фото в своем Instagram. На нем девушка предстала в образе рыси: для съемки Никитюк надела короткое пятнистое платье, а на лицо нанесла грим, имитирующий расцветку животного.

В подписи к фото ведущая пояснила, что встала на защиту популяции рысей на Украине. Для того, чтобы собрать средства на благотворительность, Никитюк объявила аукцион в комментариях — главным лотом стал браслет зоозащитника.

Instagram @lesia_nikituk

Фанаты не только поучаствовали в благотворительной акции, но и по достоинству оценили экстравагантный образ телеведущей.

«Дикая львица»;

«Это шедевр»;

«Хищница»;

«Леся на охоте», — восторженно отзывались фолловеры.

Недавно Леся Никитюк показала откровенный снимок, где предстала в сетчатом боди. Фото вызвало бурю эмоций у поклонников. Одни писали о естественной красоте Никитюк, а другие предлагали ей сняться в обнаженном виде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что любит есть с утра ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко.