«Леся на охоте»: Никитюк в экстравагантном образе выступает в защиту рысей

|
Алиса Старжевская
47

Телеведущая объявила благотворительный аукцион в помощь рысям, живущим на Украине.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @buzova86lesia_nikituk

Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк показала новое фото в своем Instagram. На нем девушка предстала в образе рыси: для съемки Никитюк надела короткое пятнистое платье, а на лицо нанесла грим, имитирующий расцветку животного.

В подписи к фото ведущая пояснила, что встала на защиту популяции рысей на Украине. Для того, чтобы собрать средства на благотворительность, Никитюк объявила аукцион в комментариях — главным лотом стал браслет зоозащитника.

Instagram @lesia_nikituk

Фанаты не только поучаствовали в благотворительной акции, но и по достоинству оценили экстравагантный образ телеведущей.

«Дикая львица»;

«Это шедевр»;

«Хищница»;

«Леся на охоте», — восторженно отзывались фолловеры.

Недавно Леся Никитюк показала откровенный снимок, где предстала в сетчатом боди. Фото вызвало бурю эмоций у поклонников. Одни писали о естественной красоте Никитюк, а другие предлагали ей сняться в обнаженном виде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что любит есть с утра ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
69.12
0.50 78.52
0.60
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Последние новости

17:25
Есть ли риск заразиться СОVID-19 через посуду или еду? Вирусолог о безопасном посещении кафе
17:17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
16:56
Мертвецки пьяного звезду «Дома-2» Кудряшова доставили в полицию
16:45
«Леся на охоте»: Никитюк в экстравагантном образе выступает в защиту рысей
16:31
Полина Гагарина удивила Билана, исполнив его песню «Держи» — видео
16:16
Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

Сейчас читают

«Летящая и радостная»: Андрей Норкин показал архивное фото покойной жены
Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок