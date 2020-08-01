Всего два совета помогут научиться правильно покупать вещи на Aliexpress

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 69

Эксперт и амбассадор портала Aliexpress Ирина Белова рассказала, какие ошибки совершают большинство покупателей.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Michal Fludra

Многие, впервые попадая на сайт Aliexpress, буквально теряют голову от низких цен и скупают все подряд, рассчитывая за копейки получить себе отличный гардероб и аксессуары. А в итоге получается знаменитая в сети рубрика «Ожидание-реальность», когда покупатели выкладывают фото в неудачных покупках с «Али».

Амбассадор портала Aliexpress Ирина Белова, которая пропагандирует правильные покупки с этой площадки и гордится тем, что составляет все образы только из купленных там вещей, поделилась с 5-tv.ru советами, как избежать неприятного опыта и всегда получать максимально удачную одежду.

Во-первых, следует внимательно читать описание товара, если в нем есть пункт «бренд», и он совпадает с названием магазина, то речь идет не о дешевом текстиле, а о фабричном китайском качестве, куда выше уровнем обычного масс-маркета.

«Описание товара читает, наверное, один из ста», — заметила Ирина.

Во-вторых, не стоит выбирать размер вещи, отталкиваясь от отзывов других пользователей. Следует сделать замеры собственных объемов и обратить внимание на размерную сетку от продавца, где перечислены основные параметры изделия. В противном случае, положившись на мнение незнакомцев, можно получить вещь не по фигуре, а предъявить что-то продавцу не получится.

«Нужно отталкиваться от фасона, своих параметров и размерной сетки продавца, — напомнила Ирина. — Тогда вы на 97% будете попадать в свой размер».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение экспертов по поводу товаров в интернет-магазине Кети Топурия.

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