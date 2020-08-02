Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

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Светлана Шевченко
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В отношении 33-х человек возбуждено уголовное дело.

Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Задержанным 29 июля под Минском 33 россиянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на белорусские СМИ.

«31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявил председатель следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

Ранее в отношении вышеуказанных лиц было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается по статье — «приготовление к массовым беспорядкам».

В свою очередь посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что власти республики до сих пор не предоставили фактов, что россияне планировали нарушить общественный порядок.

«Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление», — цитирует дипломата ФАН.

Мезенцев подтвердил, что накануне консулы встретились с задержанными россиянами и беседовали с ними около семи часов, в ходе которых сотрудники дипмиссии расспросили их о целях приезда, планах дальнейшего перемещения, а также условиях содержания и документах.

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