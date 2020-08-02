Двух космических туристов «Роскосмос» отправит на МКС в 2021 году

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Светлана Шевченко
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Пуски международных экипажей планируется осуществлять с космодрома «Байконур».

Двух космических туристов «Роскосмос» отправит на МКС в 2021 году

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

«Роскосмос» заявил, что в конце 2021 года планируется осуществить пуск космического корабля на международную космическую станцию (МКС) с участием двух туристов. Известно, что полет будет осуществляться с космодрома «Байконур».

«Так, согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов», — говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что имена туристов будут озвучены в начале будущего года. Также ведутся переговоры еще с рядом американских компаний в вопросе отправки путешественников на международную станцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом рекорде по времени полета к МКС, который установила российская космическая госкорпорация.

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