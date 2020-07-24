«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Предыдущий рекорд составлял три часа 20 минут и 15 секунд.
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Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru
Новый рекорд установил грузовой корабль «Прогресс». Путь от Земли до МКС он преодолел всего 3 часа 18 минут 31 секунду.
Полет проходил по так называемой сверхбыстрой схеме. Корабль сделал всего два витка вокруг Земли. Этот запуск своего рода репетиция. Как заявил глава «Роскосмоса», уже этой осенью таким же экспрессом может пройти первый пилотируемый полет к станции.
Кстати, как выглядел старт «Прогресса» с МКС можно увидеть, благодаря фотографиям Ивана Вагнера. В четверг, во время пуска, станция пролетала как раз над Байконуром. И космонавт запечатлел с высоты в 400 километров подъем и отделение боковых блоков, а также позже стыковку «Прогресса» с МКС, которая прошла в автоматическом режиме.
В ближайшее время начнется разгрузка корабля. На орбиту доставлено несколько тонн топлива, воздуха и воды, а также оборудование, медикаменты и продукты питания.
На МКС помимо Ивана Вагнера сейчас работает россиянин Анатолий Иванишин, а также американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.
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