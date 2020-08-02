«Вы как невеста»: как похорошела переживающая тяжелый развод Пелагея
Певица показала поклонникам результаты похода в салон красоты и призналась, что возвращается к нормальной жизни.
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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
Певица Пелагея радует поклонников новым имиджем. Во время тяжелого развода с мужем Иваном Телегиным артистка решила немного освежиться в салоне красоты — на фото в Instagram она предстала с удлиненной челкой, выразительным макияжем и в сногсшибательном платье-бюстье.
«Возвращаемся к нормальной жизни!» — поделилась эмоциями Пелагея.
Поклонников порадовал настрой певицы. Многие отмечали, что она похорошела, несмотря на жизненные перипетии.
«Ого. Вас сразу и не узнать! Хороша, нет слов»
«Ой, вы как невеста! Красивая»
«Все будет хорошо!!! Суперкрасива!» — писали фанаты.
Пелагея прожила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным четыре года. В 2017 году у пары родилась дочь Таисия. Однако уже в 2019-м они объявили о расставании. Бракоразводный процесс проходит тяжело, как писал ранее 5-tv.ru, Пелагея даже получала угрозы.
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