«Вы как невеста»: как похорошела переживающая тяжелый развод Пелагея

|
Алина Потёмкина
12

Певица показала поклонникам результаты похода в салон красоты и призналась, что возвращается к нормальной жизни.

Фото, видео: Instagram @pelageya_insta

Певица Пелагея радует поклонников новым имиджем. Во время тяжелого развода с мужем Иваном Телегиным артистка решила немного освежиться в салоне красоты — на фото в Instagram она предстала с удлиненной челкой, выразительным макияжем и в сногсшибательном платье-бюстье.

«Возвращаемся к нормальной жизни!» — поделилась эмоциями Пелагея.

Instagram @pelageya_insta

Поклонников порадовал настрой певицы. Многие отмечали, что она похорошела, несмотря на жизненные перипетии.

«Ого. Вас сразу и не узнать! Хороша, нет слов»

«Ой, вы как невеста! Красивая»

«Все будет хорошо!!! Суперкрасива!» — писали фанаты.

Пелагея прожила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным четыре года. В 2017 году у пары родилась дочь Таисия. Однако уже в 2019-м они объявили о расставании. Бракоразводный процесс проходит тяжело, как писал ранее 5-tv.ru, Пелагея даже получала угрозы.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:18
«Вы как невеста»: как похорошела переживающая тяжелый развод Пелагея
3:55
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю — видео
3:16
«И пусть так будет всегда!» Навка с Песковым отметили деревянную свадьбу
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
2:48
Когда вернется лето в европейскую часть России?
2:34
«Везде вместе»: Авербух привез Арзамасову в Крым на сборы

Сейчас читают

Ильин день: почему купаться в водоемах 2 августа опасно для жизни?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок