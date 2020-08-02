«Вы как невеста»: как похорошела переживающая тяжелый развод Пелагея

Певица Пелагея радует поклонников новым имиджем. Во время тяжелого развода с мужем Иваном Телегиным артистка решила немного освежиться в салоне красоты — на фото в Instagram она предстала с удлиненной челкой, выразительным макияжем и в сногсшибательном платье-бюстье.

«Возвращаемся к нормальной жизни!» — поделилась эмоциями Пелагея.

Instagram @pelageya_insta

Поклонников порадовал настрой певицы. Многие отмечали, что она похорошела, несмотря на жизненные перипетии.

«Ого. Вас сразу и не узнать! Хороша, нет слов»

«Ой, вы как невеста! Красивая»

«Все будет хорошо!!! Суперкрасива!» — писали фанаты.

Пелагея прожила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным четыре года. В 2017 году у пары родилась дочь Таисия. Однако уже в 2019-м они объявили о расставании. Бракоразводный процесс проходит тяжело, как писал ранее 5-tv.ru, Пелагея даже получала угрозы.