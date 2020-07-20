Анонимные угрозы и коронавирус: как проходит развод Пелагеи и Телегина

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Алиса Старжевская
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Ближайшая подруга певицы Александра Соколова поделилась деталями бракоразводного процесса.

Анонимные угрозы и коронавирус: как проходит развод Пелагеи и Телегина

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин находятся в стадии бракоразводный процесс, который сопровождается постоянными скандалами. Так, по сообщениям Starhit.ru, певице пришлось нанять охрану из-за анонимных угроз, а ее пока еще муж заразился коронавирусом.

Об этом журналистам издания рассказала ближайшая подруга Пелагеи Александра Соколова. По ее словам, охрану пришлось нанять в связи с анонимными угрозами, которые начали поступать спустя какое-то время после новостей о расставании.

«Ладно, плохие комментарии, так ведь ей еще и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся. Кто ж знал, что так все обернется…» — делится Соколова.

Также Соколова объяснила ситуация, связанную с дочерью пары Таисией. Дело в том, что представители Телегина утверждают: Пелагея не позволяет видеться отцу с девочкой лично и разрешает лишь беседы по видеосвязи. Однако, по словам Соколовой, дело не в упертости певицы. У Телегина подтвердился коронавирус, и сейчас встречи опасны для здоровья, а когда Пелагея предлагала отцу повидать дочь, он отказывался.

Помимо этого подруга певицы рассказала, что Телегин и материально не участвует в жизни дочери. Отец, по словам Соколовой, не задействован в воспитании Таисии и «не проявляет желания».

О расставании пара Пелагеи и Телегина объявила 26 декабря 2019 года. Сейчас пара пытается разделить совместно нажитое имущество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Телегин утаил имущество на 30 миллионов рублей от жены.

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