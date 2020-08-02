Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю — видео
Полет обратно займет порядка 19 часов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /SpaceX, Twitter @NASA
Космический корабль Crew Dragon совершил успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. На его борту находятся два астронавта Боб Бенкен и Даг Херли.
Видео момента выложили в официальный аккаунт НАСА в Twitter. На своем сайте организация ведет полную трансляцию знаменательного события.
«Dragon Endeavour отстыкован и отделен от МКС. Бенкен и Херли находятся на пути домой на планету Земля», — говорится в сообщении.
Отстыковка происходила автоматическим путем и началась в 2:30 по московскому времени. Всего полет до Земли должен занять 19 часов. Посадка намечена на воду Атлантического океана в районе Флориды. Это будет первое приводнение американского пилотируемого корабля с астронавтами на борту с 1975 года.
Старт с Земли корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX был произведен в конце мая. Это стало второй попыткой запустить космический аппарат, первая была отложена из-за грозы. Астронавты провели два месяца на МКС, принимаю участие в работе экипажа. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SpaceX запустила спутник с обновленной системой GPS на орбиту.
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