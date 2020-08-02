Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю — видео

|
Алина Потёмкина
22

Полет обратно займет порядка 19 часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com /SpaceX, Twitter @NASA

Космический корабль Crew Dragon совершил успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. На его борту находятся два астронавта Боб Бенкен и Даг Херли.

Видео момента выложили в официальный аккаунт НАСА в Twitter. На своем сайте организация ведет полную трансляцию знаменательного события.

«Dragon Endeavour отстыкован и отделен от МКС. Бенкен и Херли находятся на пути домой на планету Земля», — говорится в сообщении.

Отстыковка происходила автоматическим путем и началась в 2:30 по московскому времени. Всего полет до Земли должен занять 19 часов. Посадка намечена на воду Атлантического океана в районе Флориды. Это будет первое приводнение американского пилотируемого корабля с астронавтами на борту с 1975 года.

Старт с Земли корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX был произведен в конце мая. Это стало второй попыткой запустить космический аппарат, первая была отложена из-за грозы. Астронавты провели два месяца на МКС, принимаю участие в работе экипажа. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SpaceX запустила спутник с обновленной системой GPS на орбиту.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:18
«Вы как невеста»: как похорошела переживающая тяжелый развод Пелагея
3:55
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю — видео
3:16
«И пусть так будет всегда!» Навка с Песковым отметили деревянную свадьбу
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
2:48
Когда вернется лето в европейскую часть России?
2:34
«Везде вместе»: Авербух привез Арзамасову в Крым на сборы

Сейчас читают

Ильин день: почему купаться в водоемах 2 августа опасно для жизни?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок