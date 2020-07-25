Как в 37 выглядеть на 25? Секреты молодости от Юлии Ковальчук

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Алиса Старжевская
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В своем возрасте певица способна дать фору многим двадцатилетним.

Как в 37 выглядеть на 25? Секреты молодости от Юлии Ковальчук

Фото: ТАСС / Рамиль Ситдиков

При взгляде на Юлию Ковальчук не укладывается в голове, что ей уже далеко за тридцать. Певица регулярно радует своих поклонников фотографиями, на которых, как им кажется, их 37-летняя любимица становится день ото дня все моложе. В недавнем интервью «7Дней.ру» Ковальчук раскрыла секреты своей «вечной молодости» и рассказала, что нужно делать, чтобы выглядеть свежо и задорно.

Правильно начать день

Как день начнешь — так его и проведешь, считает Ковальчук. Поэтому сразу же после пробуждения она выпивает стакан теплой воды. По словам Юлии, подобная привычка запускает все процессы в организме и помогает зарядиться бодростью на весь день.

Умываться холодной водой

Второй рецепт красоты Ковальчук — ежедневное умывание холодной водой для сохранения молодости кожи лица.

«Так быстрее просыпаешься, и кожа в тонусе», — уверена певица.

Не забывать улыбаться

Третий секрет своей неотразимой внешности Ковальчук считает самым важным. Улыбка — это то, что помогает идти по жизни с легкостью и сохранять позитивный настрой, а значит — и выглядеть молодо и свежо.

Ранее 5-tv.ru писал, что постройневшую Аллу Пугачеву спутали с Орбакайте.

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