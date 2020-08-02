Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной

Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова рассказала, что вне съемок не общается со своими коллегами по передаче «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной. Однако, как передает «Экономика сегодня», инициатором такой модели поведения стала не Сябитова.

По словам телеведущей, ни она, ни ее коллеги не нуждаются в дружбе вне работы. И именно в этом кроется секрет успешной совместной деятельности. А первой выстроить отношения именно в таком ключе предложила Лариса Гузеева.

«Это Лариса предложила нам не дружить в жизни. Мне ее предложение понравилось, так как я понимала, что она эту кухню понимает лучше меня. До сих пор уверена, что Лариса была права», — заявила сваха.

В итоге Сябитова, Гузеева и Володина уже 12 лет помогают одиноким людям найти свою любовь и вступить в отношения. За это время вышло уже более 2300 выпусков «Давай поженимся!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Роза Сябитова потратила на свадьбу своей дочери.