Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной

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Алиса Старжевская
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Никто из ведущих «Давай поженимся!» даже не планирует заводить дружбу друг с другом.

Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной

Фото: Instagram @syabitova_roza

Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова рассказала, что вне съемок не общается со своими коллегами по передаче «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной. Однако, как передает «Экономика сегодня», инициатором такой модели поведения стала не Сябитова.

По словам телеведущей, ни она, ни ее коллеги не нуждаются в дружбе вне работы. И именно в этом кроется секрет успешной совместной деятельности. А первой выстроить отношения именно в таком ключе предложила Лариса Гузеева.

«Это Лариса предложила нам не дружить в жизни. Мне ее предложение понравилось, так как я понимала, что она эту кухню понимает лучше меня. До сих пор уверена, что Лариса была права», — заявила сваха.

В итоге Сябитова, Гузеева и Володина уже 12 лет помогают одиноким людям найти свою любовь и вступить в отношения. За это время вышло уже более 2300 выпусков «Давай поженимся!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Роза Сябитова потратила на свадьбу своей дочери.

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