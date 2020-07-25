Роза Сябитова раскрыла расходы на свадьбу дочери Ксении

Телеведущая Роза Сябитова рассказала подробности недавней второй свадьбы своей дочери Ксении в большом интервью сайту Teleprogramma.pro. По словам знаменитой свахи, это должны быть «самые крепкие отношения».

Как оказалось, церемония не стала разорением для телеведущей. Во-первых, помогли друзья Розы Раифовны, которые в качестве подарка организовали свадьбу. Да и коронавирус скорректировал сценарий торжества.

«Собственно говоря, мы минимизировали затратную часть на свадьбу. Я позвонила своим друзьям, которые помогали мне организовывать первое бракосочетание. И они все сделали для меня в качестве подарка и на этот раз. Помяните мое слово: у сыгравших свадьбу в этот период будут самые крепкие семьи. Испытание, пройденное до брака, только сплачивает людей. Ситуация показала, что не нужно тратиться на лишний пафос. На свадьбу приходят люди, действительно желающие счастья молодым», — рассказывает Сябитова.

Также она отметила, что из-за коронавируса даже не смогла подарить свадебный подарок молодоженам. Дело в том, что Ксения и ее избранник планировали поехать на Мальдивы, но в связи с закрытыми границами путешествие, а соответственно и подарок, пришлось отложить.

Также Сябитова-старшая поделилась своими впечатлениями от нового зятя. По ее словам, это весьма интеллигентный молодой человек, который сейчас руководит лабораторией. Теща уверена, что второй брак ее дочери будет намного удачнее первого, и в ЗАГСе пара появится лишь для регистрации своих детей.

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