Видео: массовая драка с полицией произошла в Москве в День ВДВ

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Игорь Рязов
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Инцидент имел место в Парке Горького во время празднования 90-летия Воздушно-десантных войск.

Видео: массовая драка с полицией произошла в Москве в День ВДВ

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Массовая драка между сотрудниками полиции и мужчинами в тельняшках и голубых беретах, характерных для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), произошла в Москве. Видео с инцидентом появились в сети.

Драка произошла в Парке Горького во время празднования 90-летия со дня создания ВДВ. На кадрах видно, как правоохранители пытаются оттеснить толпу мужчин. Некоторых задерживают.

По информации 5-tv.ru, в данный момент в Парке Горького все спокойно. Заявлений в МВД по поводу драки пока не поступало. Причиной драки могло стать то, что правоохранитель вытащил одного «десантника» из фонтана. Это не понравилось его друзьям, поэтому те накинулись на силовика. На выручку коллеге пришли росгвардейцы.

Как сообщал 5-tv.ru, военнослужащие ВДВ сегодня празднуют 90-летие со дня создания «крылатой пехоты». Ранее представителей этого вида войск с профессиональным праздником поздравил президент РФ Владимир Путин.

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