Владимир Путин поздравил с 90-летием ВДВ личный состав и ветеранов «крылатой пехоты»

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Светлана Александрова
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Президент РФ отметил, что нынешнее поколение десантников достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные и патриотические традиции и свято чтит законы боевого братства.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 90-летием создания «крылатой пехоты» личный состав и ветеранов ВДВ. В телеграмме президента, опубликованной на официальном сайте Кремля, говорится, что десантники по праву гордятся историей и именами отцов-основателей Воздушно-десантных войск и равняются на своих старших товарищей, которые «всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку».

«Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне», — отметил Владимир Путин.

Президент также выразил уверенность, что десантники никогда не подведут, будут «твердо стоять на страже интересов Родины» и внесут свой значимый вклад в укрепление обороноспособности страны и ее национальной безопасности.

Накануне праздника, как сообщал 5-tv.ru, бывший командующий ВДВ, а ныне председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал о нововведениях в российских воздушно-десантных войсках и возвращении к старым традициям.

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