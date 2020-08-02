В Росгвардии прокомментировали массовую драку в Москве в День ВДВ

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Игорь Рязов
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Правоохранители устанавливают личности зачинщиков беспорядков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими пресекли беспорядки в Парке Горького, которые вылились в массовую драку в Парке Горького во время празднования Дня Военно-воздушных войск (ВДВ) РФ. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«Во время праздничных мероприятий в парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Проводятся мероприятия по установлению личности зачинщиков», — говорится в комментарии.

По информации источника Интерфакса, по итогам драки были задержаны четыре человека. ТАСС сообщает, что все задержанные уже отпущены.

Как сообщал 5-tv.ru, массовая драка в Парке Горького произошла вечером 2 августа. В ней приняли участие правоохранители с одной стороны и мужчины в тельняшках и голубых беретах с другой. По предварительной информации, причиной драки стало то, что полицейский вытащил из фонтана празднующего День ВДВ мужчину. Это не понравилось друзьям последнего.

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