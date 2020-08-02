«Оскорбленный»: Неелова жестко отреагировала на уход Гармаша из «Современника»

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Виктория Андреева
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Известная актриса раскрыла, почему народный артист не мог уйти из театра без скандала.

«Оскорбленный»: Неелова жестко отреагировала на уход Гармаша из «Современника»

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

«Неоправданные ожидания» стали главной причиной ухода народного артиста РФ Сергея Гармаша из театра «Современник». Такое мнение в беседе с РБК выразила коллега актера народная артистка РСФСР Марина Неелова.

Об увольнении Гармаша стало известно 31 июля. Популярный актер сообщил о решении на закрытом собрании труппы, а затем написал открытое письмо к коллегам, где заявил, что не может смириться с «чудовищной обстановкой», возникшей после смены руководства. Оказалось, что народный артист не смог найти общий язык с новым худруком «Современника» Виктором Рыжаковым.

«Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями. <…> Дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и „спасения“ театра», — высказалась Неелова.

В защиту нового худрука «Современника» Неелова также добавила, что театр не может стоять на месте — ему важно развиваться. Именно путем эволюции и следует Виктор Рыжаков, утверждает народная артистка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал текст открытого письма Сергея Гармаша к труппе после ухода из «Современника».

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