Онуфрий Молчаливый: что можно и что нельзя делать 3 августа

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Валентин Черников
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Православные верующие почитают память преподобного, жившего в XII веке.

Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, imagefruit, Christian Schnalzger/CHROMORANGE, CHROMORANGE / Bilderbox

В церковном календаре 3 августа значится как день памяти святого Онуфрия Печерского (Молчаливого). Преподобный жил в XII веке в Киеве и был монахом-аскетом. Он проводил время в молитвах, соблюдал посты и данный им обет молчания, пишет «Утро.ру».

Что можно делать 3 августа:

В этот день наши предки направляли все силы на работу в поле, огороде и дома. Мужчины готовили к предстоящим холодам домашние склады, амбары, погреба. Женщины перебирали вещи в сундуках.

3 августа на Руси начинали постепенно прощаться с летом. Крестьяне сеяли озимую рожь, варили компоты, ставили домашнее вино и квас.

Что нельзя делать 3 августа:

На Онуфрия Молчаливого, вслед за святым, старались хранить безмолвие, не позволяли себе перекинуться даже несколькими словами. Говорить разрешалось лишь при необходимости. Считалось, что болтовня во время работы может привести беду в дом.

Согласно поверью, рана, полученная в этот день, будет долго заживать. Поэтому сегодня по возможности лучше не пользоваться острыми предметами.

Пускать на Онуфрия нежелательных гостей в дом — плохая примета. Говорят, после этого вся будущая неделя выдастся хлопотной.

Наконец, 3 августа запрещается ссориться. Конфликт с кем бы то ни было в этот день надолго отвадит удачу.

Приметы на 3 августа:

  • Ночь холодная и свежая — зима будет морозная и ранняя;
  • Ливни — к затяжной и промозглой осени;
  • Сороки громко кричат — жди теплой зимы;
  • Туманная погода сулит теплые деньки.

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