«Кто красивый мальчик?»: Жена Овечкина показала подросшего сына

Супруга капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Настасья Шубская показала видео с годовалым сыном Сережей. В сторис на своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, на которых разговаривает со своим подросшим наследником.

«Ты постригся? Волосики постриг? Красиво, тебе нравится? Кто самый красивый? Кто красивый мальчик», — обращается к малышу любящая мама.

Ребенок слегка смущается таким комплиментам от своей родительницы, но все-таки соглашается с тем, что доволен своей новой стрижкой.

Instagram @nastyashubskaya

Овечкин и Щубская зарегистрировали отношения в августе 2016 года. В августе 2018-го у них родился первый ребенок, которого назвали Сергеем. А 27 мая на свет появился второй наследник пары Илья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Шубская поделилась несколькими фотографиями вместе с новорожденным сыном.