«Кто красивый мальчик?»: Жена Овечкина показала подросшего сына
Милый видеоролик Анастасия Шубская опубликовала на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Супруга капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Настасья Шубская показала видео с годовалым сыном Сережей. В сторис на своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, на которых разговаривает со своим подросшим наследником.
«Ты постригся? Волосики постриг? Красиво, тебе нравится? Кто самый красивый? Кто красивый мальчик», — обращается к малышу любящая мама.
Ребенок слегка смущается таким комплиментам от своей родительницы, но все-таки соглашается с тем, что доволен своей новой стрижкой.
Овечкин и Щубская зарегистрировали отношения в августе 2016 года. В августе 2018-го у них родился первый ребенок, которого назвали Сергеем. А 27 мая на свет появился второй наследник пары Илья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Шубская поделилась несколькими фотографиями вместе с новорожденным сыном.
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