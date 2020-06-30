«Кто красивый мальчик?»: Жена Овечкина показала подросшего сына

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Карина Бернтгольц
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Милый видеоролик Анастасия Шубская опубликовала на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Супруга капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Настасья Шубская показала видео с годовалым сыном Сережей. В сторис на своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, на которых разговаривает со своим подросшим наследником.

«Ты постригся? Волосики постриг? Красиво, тебе нравится? Кто самый красивый? Кто красивый мальчик», — обращается к малышу любящая мама.

Ребенок слегка смущается таким комплиментам от своей родительницы, но все-таки соглашается с тем, что доволен своей новой стрижкой.

Instagram @nastyashubskaya

Овечкин и Щубская зарегистрировали отношения в августе 2016 года. В августе 2018-го у них родился первый ребенок, которого назвали Сергеем. А 27 мая на свет появился второй наследник пары Илья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Шубская поделилась несколькими фотографиями вместе с новорожденным сыном.

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