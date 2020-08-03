🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Не одни лишь возлюбленные дарят счастье. Вашу жизнь наполняют разные люди — друзья, родственники, коллеги или учителя. Сегодня высшие силы просят вас обратить внимание на все эти связи и воздать им благодарность. К некоторым из близких стоит обратиться лично, позвонить или написать письмо.

Происходящие в жизни события — не случайны. Вы привлекаете все происходящее, которое зачем-то вам нужно. Вопрос — какие уроки вам предстоит из этого вынести. Возможно, нынешняя проблема возникнет на вашем пути еще не раз. Но в дальнейшем она перестанет вас волновать, если вы осознаете ее суть. У вас есть мудрость и сила разорвать этот цикл.

Не все наши убеждения подлинны. Многие правила, по которым живут люди, унаследованы от предков и плохо соотносятся с сегодняшним днем. Помните: вы явились в этот мир, чтобы радоваться и получать удовольствие от жизни. Исследуйте свое отношение к тому, что вас окружает, без чувства вины и стыда.

Вы сами и актер, и режиссер, и аудитория этого фильма, под названием «Моя жизнь». Отпустите мысль, что вам нужно придерживаться определенных правил, и желание всем понравиться. Подлинность — вот чего следует достичь в этот период. Не преуменьшайте свое значение, выйдите из тени и озарите мир своим светом.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 августа, растущая Луна в Водолее — не лучшее время для новых начинаний. Дело, которому вы дадите старт сегодня, может обернуться как успехом, так и крахом. В этот день не стоит лишний раз беспокоить начальство. Время идеально подходит для умственной, творческой деятельности и саморазвития. День также хорош для занятия делами с недвижимостью, решения политических вопросов и укрепления семейных отношений.

♌ Лев

Переступите через боль, которую вы испытываете, и соединитесь со своим высшим Я. Поймите смысл скрытого послания, которое дается вам. Вселенная не забыла о вас. В последнее время вы боитесь разорвать связь и сделать другого человека несчастным. Подумайте: не из детства ли произрастает этот страх?

Космический совет: поставьте свое истинное желание на первый план.

♍ Дева

Иногда вы сажаете семя, а иногда — пожинаете плоды. И то, и другое не может происходить в один день. Вы хорошо потрудились в своем саду мечты, и теперь спокойно ожидайте богатого урожая. На этом этапе жизни вам нужно набраться терпения. Результаты вас приятно удивят. Оставайтесь верными своему пути.

Космический совет: запаситесь терпением и ждите волшебства.

♎ Весы

Сила творения не ограничивается написанной вами картиной или родившейся в вашей голове мелодией. Вся ваша жизнь — это живое, дышащее полотно, которое ждет вашего яркого воображения. Помните, что на пути у вас стоят лишь те ограничения, которые вы сами придумываете и создаете.

Космический совет: станьте творцом своей жизни.

♏ Скорпион

Если и в начале, и в конце отношений вы испытывали одно и то же, значит, вы недостаточно любили. Алхимия любви такова, что охватывающие вас чувства, как река, находятся в постоянном движении. Если рядом с вами есть некто, ждущий от вас взаимности, не бойтесь открыться. Вы уже проверили этого человека. Теперь позвольте ему разглядеть вас.

Космический совет: дорожите отношениями, которые придают смысл вашей жизни.

♐ Стрелец

Пришло время проверить себя. Задумайтесь, как чувствуете себя рядом с этим человеком. Удобно ли вам снимать перед ним привычные маски и оставаться подлинным. Понимаете ли вы друг друга. Обратите внимание, какие знаки подают вам высшие силы. Быть может, вы нашли свою родственную душу.

Космический совет: то, как вы себя чувствуете рядом с этим человеком, определяет все.

♑ Козерог

Всякий великий художник знает, что вдохновение приходит неожиданно. Не гоняйтесь за мифической музой. Она посетит вас сама, когда придет время. Лучше посвятите себя работе. Наверняка в обыденном процессе вам придет в голову нечто, что захватит вас целиком. Вот тогда удаляйтесь в свое священное место и творите.

Космический совет: позвольте музе найти вас.

♒ Водолей

Часть вас застряла в прошлом и продолжает оттуда влиять на ваше настоящее. Этот замкнутый круг нужно разорвать, иначе он превратится в колесо, а вы станете белкой в центре него. То, что тяготило, осталось позади. Скиньте этот балласт. Он отвлекает вас от основного. У вас достаточно опыта, чтобы противостоять своим страхам.

Космический совет: помните о своей миссии.

♊ Рыбы

В прошлом вам разбили сердце. Каждый проходит испытания и невзгоды во имя любви. Не позволяйте старой истории быть причиной, по которой вы не хотите писать новую. Простите себя и примите сложившуюся ситуацию. В противном случае вы не сделаете шага вперед. А ведь то, что ваш ждет, может принести счастье.

Космический совет: новые отношения могут стать вторым шансом.

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